Mihajlovic, dalla zona calda al 10° posto. Ora summit per il futuro

Risultato finale: Bologna-Napoli 3-2

L'incontro che avrà con il presidente Joey Saputo sarà determinante per il suo futuro. Sinisa Mihajlovic probabilmente già conosce cosa fare nelle prossime settimane, ma i tifosi del Bologna attendono di sapere se il progetto felsineo andrà avanti o meno con lui.

I tifosi hanno espresso la propria volontà. Mihajlovic ha conquistato la stima dei sostenitori con il grande lavoro, che ha portato il Bologna a cambiare la propria classifica fino al (momentaneo) decimo posto grazie ai 30 punti conquistati in 17 gare. Un paradosso o quasi, perché i felsinei rischiavano la retrocessione fino a cinque sere fa. Adesso c'è bisogno di programmazione e spetta a Saputo trovare i giusti argomenti per convincere l'ex mister di Fiorentina e Sampdoria a restare. Intanto al Dall'Ara i sostenitori hanno intonato il coro: "Mihajlovic resta con noi".

Le parole di Saputo. Nel pre-gara il numero uno emiliano ha ammesso che Miha può dare gloria alla squadra, aggiungendo poi di essere disposto a spendere per migliorare il Bologna. "Se dovrò investire per un Bologna competitivo lo farò", le parole che potrebbero strappare il "sì" di Mihajlovic per andare avanti insieme. Con l'obiettivo comune, è chiaro, di puntare sempre più in alto.