Mihajlovic: "Domani finalmente finirà la stagione, è stata un'agonia. Questo non è calcio"

Vigilia di Bologna-Torino per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo nell'ultima conferenza stampa pre-partita ha mandato un messaggio ai tifosi del Bologna: "Noi vogliamo vincere l'ultima partita. Manca l'ultimo match e penso che tutto il calcio italiano non vede l'ora che finisca. Questo non è il calcio. Abbiamo scelto il male minore, era l'unico modo per finire, ma fortunatamente siamo alla fine della stagione. E' stata un'agonia. Proviamo a vincere, che non conta a niente ma meglio finire con 49 punti piuttosto che con 46".

