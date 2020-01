© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Bella intervista a Sinisa Mihajlovic sulle pagine odierne di Sportweek. Il tecnico serbo ha raccontato la sua sfida più grande e i cambiamenti che la malattia ha portato nella sua vita: "Ho scoperto una parte di me che non conoscevo: vivo tutto più intensamente. Mi godo ogni istante e ho imparato a contare fino a 6-7, prima di arrabbiarmi, so che posso arrivare a 8... A 10 non chiedetemelo, non è roba per un uomo come me", le parole dell'allenatore del Bologna.