Mihajlovic: "Per puntare all'Europa servono investimenti. Sarà il club a dover decidere..."

Servono maggiori investimenti per puntare all'Europa. A dirlo quest'oggi, alla vigilia della sfida contro il Napoli, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic: “Se con questa squadra siamo decimi e vogliamo andare in Europa ci manca qualcosa. È la società che deve decidere cosa fare e io mi comporto di conseguenza. Sono un allenatore ambizioso e mi piacerebbe lottare per arrivare in una coppa europea ma sicuramente per farlo, oltre al cambiamento mentale, serve qualcosa sul campo. È comunque ancora presto per parlare di mercato, in queste partite io voglio dare minuti a tutti e poi alla fine fare i conti decidendo chi mi dà più garanzie dal punto di vista mentale”.

