© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle prossime settimana, il Milan dovrà affrontare con Raiola la questione relativa al rinnovo di Bonaventura, il cui contratto scadrà a giugno. Come riporta Tuttosport, al momento non ci sono trattative aperte. A novembre era stato fatto un primo punto della situazione, ma da lì in poi non ci sono stati passi avanti. Probabilmente le parti si riaggiorneranno in primavera per decidere se proseguire insieme o meno.