Milan, Bennacer: "Dobbiamo tutto a Pioli. Rimontare da 0-2 è mentalità da grande squadra"

vedi letture

Ismael Bennacer è stato intervistato da Milan TV al termine di Milan-Celtic:

Entrare nella ripresa: “Fa freddo, ci dobbiamo riscaldare bene e quando entri così devi essere concentrato e dare tutto”.

Sulla rimonta: “Come abbiamo dimostrato stasera abbiamo fatto vedere un grande spirito di squadra. Rimontare dopo un 2-0 è una mentalità da grande squadra. Non dobbiamo mollare mai e stiamo lavorando tanto”.

Una vittoria per Pioli: “Dobbiamo dare tutto per mister Pioli, per la società e per i tifosi”.