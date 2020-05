Milan, Boga è più di un'idea. L'esterno del Sassuolo vuole restare in Italia

Jeremie Boga piace al Milan da diversi mesi. I primi contatti tra il club rossonero e il Sassuolo, infatti, risalgono a dicembre, ma negli ultimi giorni l’idea di tentare un assalto all’attaccante neroverde, in vista del prossimo mercato, sembra farsi strada con maggiore concretezza. La richiesta, riporta MilanNews, è di 20 milioni di euro, e l’ultima parola spetta al Chelsea che ha un diritto di riacquisto del giocatore. Il Milan c’è e vuole giocarsi le sue carte, anche se non manca di certo la concorrenza, soprattutto in Germania e Inghilterra. Boga sembrerebbe intenzionato a dare priorità all’Italia e ha già confidato il suo gradimento per un possibile passaggio al Milan. Resta da trovare l’intesa economica con il Sassuolo, ma a causa di questa fase delicata per il calcio le discussioni saranno affrontate più avanti. Molto passa dalla decisione del 28 maggio di riprendere o meno il campionato, che avrà ripercussioni anche sul mercato.