Milan, Bonera e lo scetticismo dall'esterno: “L’importante è che ci creda il gruppo"

Daniele Bonera, collaboratore di Pioli, sarà in panchina anche per Lille-Milan di Europa League. Nella conferenza stampa della vigila, risponde così a chi gli chiede cosa pensi delle critiche che arrivano dall’esterno: “L’importante è sentirsi forti all’interno del gruppo. Sappiamo quello che ci ha portati in alto e quello che serve per rimanerci. Partiamo da lì, il fatto di avere questo spirito. Poi quello che si dice da fuori fa parte del gioco, l’importante è che il gruppo si senta forte”.

