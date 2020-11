Milan, Bonera: "Non è il momento di firmare per il quarto posto"

Daniele Bonera ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria per 2-0 ottenuta a San Siro contro la Fiorentina:

Firmerebbe per il quarto posto?

"Non credo sia il momento di firmare. Dobbiamo concentrarci sul lavoro, solo così possiamo pensare di restare in alto fino in fondo. Se abbassiamo l'intensità, non arriviamo da nessuna parte".

All'interno del club sta crescendo l'entusiasmo?

"Ringrazio la società per la disponibilità che ha mostrato nel farci lavorare con mezzi importanti in un periodo così difficile e la ringrazio a nome di tutti per la sua ambizione e vicinanza".