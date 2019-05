© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno del Milan, Fabio Borini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, provando a spiegare ciò che è successo ai rossoneri nel periodo nel quale non riuscivano più a vincere. Queste le sue parole: "Per capire il nostro calo dovremmo entrare nelle teste di tutti noi. Non è facile per un allenatore riuscire a farlo e credo che il problema fosse principalmente nella testa. Cerco sempre di lavorarci anche fuori dal campo".