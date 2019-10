Un Milan brutto e inconcludente pareggia 0-0 al termine del primo tempo contro la Spal, ricevendo i fischi al termine dei quarantacinque minuti. Fuori Suso, ma la musica non cambia: povertà tecnica, poche idee, nessuno spunto. Risultato? Mezz'ora con un solo tiro in porta.

L'occasione più chiara è quella di Samu Castillejo, al tredicesimo, quando una discesa di Theo Hernandez viene masticata da Piatek, finendo per servire l'ex Villarreal. Da pochi passi, per anticipare Reca, la sua deviazione finisce sulla traversa. Poi due opportunità per il Pistolero, ma la realtà è che il Milan sembra bloccato, mentalmente e tecnicamente, anche dai fischi di San Siro per ogni errore in appoggio. Così, dopo il primo quarto d'ora, l'unica opportunità di un certo livello è un tiro centrale, ben disinnescato da Donnarumma.