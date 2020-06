Milan, Calabria: "Per noi Ibrahimovic è un'ispirazione, alla sua età è ancora qui a farsi il culo"

vedi letture

Davide Calabria ha partecipato, insieme alla star del basket Danilo Gallinari, allo speciale "A chat with..." sul sito ufficiale del Milan. Queste le dichiarazioni del difensore classe 1996:

Sull'ambiente Milan: "E' una piazza esigente. C'è poco tempo, tutti vogliono tutto subito. Ibrahimovic, che è un veterano, un leader con tantissima esperienza, ci aiuta tanto. Vedere che a 38 anni ha ancora così tanta voglia non puoi fare altro che migliorarti".

Sul suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic: "Ibra cerca sempre di mantenere il suo personaggio però dentro lo spogliatoio fa ridere, scherza sempre e ci divertiamo. Ha sempre voglia di fare bene e pretende il massimo da tutti. Alla sua età poteva aver già smesso da qualche anno, invece è ancora qua a farsi il culo. Corre come un dannato per provare a vincere sempre, quindi per noi giovani è un'ispirazione".

Sulle partite in trasferta: "Noi partiamo il giorno prima della partita e stiamo in hotel, non possiamo cenare fuori nè fare altro. Mi dispiace che non c'è il tempo per visitare le belle città in cui ci spostiamo".

Sulla lingua più utilizzata in spogliatoio: "Cerchiamo sempre di mantenere l'italiano, lo pretende il Mister. Abbiamo tanti spagnoli in squadra che tra di loro parlano la loro lingua, ma il Mister gli chiede di parlare in italiano. Quando poi arrivano giocatori dall'estero naturalmente si parla in inglese, ci si adatta insomma".