Milan, Castillejo pronto a tornare a casa? Il Villarreal ci pensa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' approdato al Milan un anno fa dal Villarreal e, adesso, potrebbe compiere il percorso inverso. Samu Castillejo, dopo la stagione in rossonero in cui ha collezionato 31 presenze in Serie A con quattro gol, sarebbe già pronto a salutare Milanello e il campionato italiano. Secondo quanto informa ElGolDigital, il submarino amarillo starebbe lavorando per riportare a casa il classe '94.