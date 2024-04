Per il Milan c'è anche l'obiettivo Lacroix, ecco quanto costa il difensore francese del Wolfsburg

Oggi il Corriere dello Sport si concentra particolarmente sulle manovre difensive del Milan per il prossimo mercato. Secondo l'indiscrezione i rossoneri avrebbero individuato in Maxence Lacroix, centrale francese di un metro e novanta, classe 2000 del Wolfsburg, uno dei possibili candidati a sostituire Kjaer che probabilmente saluterà Milanello al termine di questa stagione, quando il suo contratto andrà in scadenza. Il francese era già stato cercato in gennaio e insieme a lui erano stati fatti anche diversi altri nomi, sui quali però non si era concluso nulla rimandando tutto all'estate.

Maxence Lacroix, difensore giovane e ben strutturato fisicamente, fu acquistato per 5 milioni dal Wolfsburg nel 2020: i tedeschi lo prelevarono dal Sochaux, squadra francese in cui è cresciuto. Oggi il francese vale quattro volte tanto, infatti il suo valore si attesta attorno ai 20 milioni di euro. In favore del Milan, però, gioca la scadenza del contratto nel 2025 che costringe il club di Bundesliga a non poter tirare troppo la corda in un'eventuale trattativa e potrebbe garantire al club rossonero anche uno sconto sul prezzo del cartellino. Anche per Lacroix c'è concorrenza, più vicina del previsto: piace anche alla Juventus.