Milan, chiuso il mercato si pensa al rinnovo di Donnarumma: presto i primi approcci con Raiola

30 giugno 2021. Una data che non lascia tranquillo il Milan. Quel giorno infatti scadrà il contratto di Gigio Donnarumma e la società rossonera, stante così le cose, rischia di perderlo a zero. Per questo nei prossimi giorni, spiega il Corriere dello Sport, il club avrà un primo approccio con Mino Raiola per cominciare a ragionare sulle cifre. Le premesse da cui partire sono due: il Milan non vuole perderlo a zero e il giocatore vorrebbe continuare a vestire la maglia rossonera.

I temi della discussione - Attualmente Donnarumma guadagna 6 milioni di euro netti a stagione. Il Milan sarebbe disposto a rivedere la cifra verso l'alto con l'inserimento di bonus legati ad obiettivi personali e di squadra. C'è poi la questione clausola: nei giorni scorsi si era parlato del possibile inserimento ad una cifra bassa, ma l'idea del club almeno inizialmente è quella di non inserire questa opzione nel contratto. Un tema che certamente sarà al centro della discussione col suo agente.