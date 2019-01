Milan, Cristian Zapata in scadenza: Fenerbahce interessato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cristián Zapata è in scadenza col Milan, mentre Sky Sport aggiorna la situazione sul difensore colombiano. Il Fenerbahce vuole puntare su di lui ma l'ex Udinese e Villarreal vorrebbe restare in rossonero, così come il Milan non sembra disposto a cederlo entro il 31 gennaio. Il club meneghino di recente ha incontrato il suo agente, l'ex calciatore interista Ivan Ramiro Cordoba, ma non ha ancora formalizzato una vera e propria offerta di rinnovo. Zapata, per continuare l'esperienza rossonera, vorrebbe una proposta come quella dei turchi: due anni e mezzo di contratto a 2,4 milioni di euro a stagione, quindi in linea con quanto percepisce attualmente al Milan. Tuttavia la scadenza contrattuale incombe e allora Zapata e la dirigenza rossonera dovranno decidere: rinnovo a breve oppure il difensore potrebbe accettare la corte del Fenerbahce e trasferirsi a Istanbul.