Milan, Cutrone non è incedibile: Giampalo pensa a Piatek-André Silva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Patrick Cutrone non è incedibile. Il centravanti classe 199 non è stato messo in vendita dal Milan che, tuttavia, di fronte ad un'offerta ritenuta adeguata potrebbe valutare la sua partenza. Al momento, come riporta Sky Sport, infatti i piani rossoneri per il reparto avanzato sarebbero diversi. Nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo, davanti al trequartista Paquetà, ci sarebbe spazio per Piatek e un'altra punta che potrebbe essere Andrè Silva, di ritorno dal prestito al Siviglia.