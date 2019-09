Milan da 4° posto? Giampaolo: "Impossibile dirlo, dobbiamo lavorare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa per Marco Giampaolo alla vigilia della trasferta di campionato contro il Torino (in programma domani alle 21). Tra le altre cose, il tecnico del Milan si è soffermato anche sulle condizioni della squadra: "In questo momento nessuno è contento, ma lavoriamo per essere più forti e convincenti, per essere padroni della partita. Le conosco le difficoltà che oggi la squadra incontra. La disponibilità dei ragazzi è positiva".

Il Milan è da quarto posto? "Dobbiamo lavorare per essere forti e fare il meglio, poi dipende dalla qualità del lavoro e da quello che sapremo fare. E' una domanda che sfugge da qualsiasi tipo di risposta".

Il ritardo del Milan era prevedibile? "Il tempo sarà il mio alleato e il mio nemico, lavoro per prendermi quel tempo. Poi devo essere supportato dai risultati perché il Milan ha un'altra cassa di risonanza, perché ha un blasone e storia diversa dalle altre squadre, ha milioni di tifosi, ma io lavoro per prendermi il mio tempo, non salto gli step. Vado avanti con il mio modo di essere".

