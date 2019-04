© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa l'elenco dei calciatori offensivi nel mirino di Leonardo, a caccia di elementi per potenziare il Milan della prossima stagione. Il dirigente rossonero continua a seguire Yannick Carrasco (25) del Dalian Yifang così come Gerard Deulofeu (25) del Watford, ma anche Allan Saint-Maximin (22) del Nizza e Christopher Nkunku (21) del Paris Saint-Germain. Il preferito resta però Everton (23) del Gremio e non è escluso che Leonardo possa partire per il Brasile a breve, così da provare a chiudere l'affare.