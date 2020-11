Milan, dalla Germania: Calhanoglu sempre più verso la Premier: "Al 90% sarà del Man United"

vedi letture

Secondo quanto riferito da Bild, "al 90% Hakan Calhanoglu la prossima estate diventerà un calciatore del Manchester United". Il fantasista del Milan, in scadenza di contratto con i rossoneri, starebbe trattando con i Red Devils anche se su di lui persiste anche l'interesse di altri club come per esempio la Juventus. Il giocatore non ha nessuna intenzione di rinnovare a causa delle proposta milanista non all'altezza delle sue pretese, e per questo il suo entourage sarebbe già in trattativa avanzata con il club inglese.