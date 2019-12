Milan, dalla Spagna: il Siviglia di Monchi torna alla carica per Suso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Siviglia è al lavoro per riportare Suso in Andalusia. Come riporta El Gol Digital, il ds biancorosso Monchi è pronto infatti a tornare alla carica già a gennaio per regalare un rinforzo importante all'attacco di Lopetegui. Rispetto all'estate scorse, le cose sono infatti cambiate: Suso non è più così felice al Milan e pensa al ritorno nella Liga anche per avere maggiori chance di vestire ancora la maglia della Nazionale spagnola. Il Siviglia prepara l'assalto e lo scarso feeling tra Suso e i tifosi rossoneri può regalargli un assist prezioso.