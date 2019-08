Milan, De Paul alternativa a Correa: la Fiorentina deve accelerare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto sulle possibili alternative ad Angel Correa. La prima conduce ad Everton, brasiliano del Gremio che costa 45 milioni e ha un cartellino frazionato in più proprietari, ma per il momento questa ipotesi è da scartare . La seconda porta invece a Rodrigo De Paul, per il quale oggi la Fiorentina proverà ad alzare l'offerta. Se i viola non dovessero concretizzare il Milan potrebbe farci un pensiero, considerando che il procuratore è lo stesso di Correa con cui i rossoneri dialogano da tempo.