Milan, dopo Ibrahimovic si torna a trattare con Raiola: sul piatto il rinnovo di Donnarumma

Dopo aver sistemato la questione Ibrahimovic, il Milan adesso può concentrarsi sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, già in questo mese inizieranno i colloqui con Raiola, con la consapevolezza che la trattativa non sarà breve né tantomeno semplice. Donnarumma guadagna 6 milioni di euro netti all’anno, il Milan - che lavora per abbassare il monte ingaggi della rosa - intende proporre un rinnovo alle stesse cifre comprensive però di bonus. Ma il manager di Gigio ha già chiesto uno stipendio da 10 milioni a stagione. L’inserimento di una clausola rescissoria, a cifre relativamente contenute, sarà probabilmente necessario per giungere a un accordo.