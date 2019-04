Milan, due gare per il futuro di Gattuso: da Conte a Garcia, le alternative

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due gare per il futuro di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio e lo scontro diretto in campionato contro il Torino definiranno le intenzioni per il destino di Ringhio. In caso di separazione, tanti nomi: Antonio Conte, Maurizio Sarri, Rudi Garcia e Mauricio Pochettino.