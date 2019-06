Milan, fari su Kouamé: Massara pensa a ricomporre la coppia con Piatek

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo Piatek, anche Christian Kouamé. Sarebbe questa l'idea del Milan per il proprio attacco, secondo quanto riferito da Tuttosport. Con l'arrivo di Massara come ds, infatti, l'ivoriano del Genoa diventerebbe un nome attuale per i rossoneri. Il dirigente lo voleva già alla Roma; Kouamé corrisponde inoltre al profilo scelto da Elliott per i rinforzi, giovani e di prospettiva. Infine, ha già dimostrato al Genoa di essere la spalla perfetta del pistolero polacco.