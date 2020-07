Milan, Florentino Luis resta di moda: possibile tentativo per prenderlo in prestito dal Benfica

In questi ultimi mesi, Frederic Massara, ds milanista, ha tenuto vivi i contatti con gli agenti di Florentino Luis, centrocampista del Benfica che piace da tempo ai rossoneri: il club di via Aldo Rossi, come riporta Tuttosport, potrebbe fare un tentativo per portarlo a Milanello in prestito oneroso o biennale.