Foto di gruppo del Milan in vista della Supercoppa Italiana di questa sera, con un assente di lusso. Come testimonia infatti l'immagine postata dal club rossonero su Twitter non è presente Gonzalo Higuain. Semplice contrattempo o di mezzo c'è il mercato?

#ACMilan wanted to thank the Saudi Prince and President of the General Sport Authority, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, for the great welcoming during his visit with the team and management on the morning of the #SuperCup Final#JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/BSJ9BvWtVR

— AC Milan (@acmilan) 16 gennaio 2019