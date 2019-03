Milan, Gattuso: "Persa nel primo tempo, brutta scena di Kessié"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per poter analizzare la sconfitta nel derby contro l'Inter: "L'abbiamo persa nel primo tempo, l'Inter ha fatto molto meglio di noi. Nel secondo tempo abbiamo cambiato, un po' meglio ma tante volte bisogna avere le caratteristiche giuste per fare pressione. Abbiamo sofferto le imbucate, ci saltavano sempre. A livello qualitativo abbiamo fatto un po' meglio nella ripresa. A volte vengo rimproverato, ma bisogna vedere le qualità dei giocatori".

Può cambiare qualcosa? "Non deve cambiare nulla. Dopo il 2-0 un'altra squadra avrebbe preso imbarcata. l'Inter sulla carta è forte, hanno qualità e forza fisica. Sono contento della prestazione, ma è merito loro. La squadra è viva, sul 3-2 abbiamo avuto diverse occasioni. La cosa che mi fa male è l'immagina di Kessié, quello che si è visto. Dopo in questi giorni risponderà bene lui. Per come vedo il calcio io è una cosa che non ci sta. Non è un caso che in tutti questi anni stiamo facendo fatica. Ci vuole rispetto per tutti. Non è stata una scena bella".

Cosa è successo? "La responsabilità è la mia, io mi occupo della disciplina. Io ci tengo: forse di calcio non capisco nulla, ma su questi valori ci ho costruito una carriera. Sul rispetto della maglia soprattutto, oggi è stata una doppia sconfitta, sul campo e dal punto di vista del gruppo".

Cosa è successo alla difesa? "È anche vero che sul primo gol eravamo sei contro due. Prima di questa ci deve stare una chiusura di Bakayoko, prendiamo un'imbucata ed è normale subire gol. Potevamo fare molto meglio prima. Sette contro due, brucia prendere un gol così".

Perché Paquetà è uscito? "Paquetà sentiva un indurimento sulla coscia, era giusto dare possibilità ad un giocatore più fresco. Quando la difesa ha fatto bene è merito anche della squadra. Oggi il campo non lo abbiamo coperto bene. Abbiamo provato a fare una pressione più alta. Io ho il mio pensiero, tante volte dobbiamo giocare come gli ultimi due-tre mesi. Penso che in questo momento abbiamo sbagliato su questo aspetto qua".