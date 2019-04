© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha così parlato a Radio Rai dopo il ko della sua squadra sul campo del Torino: "Gli episodi fanno parte del calcio, non ci sono scusanti. Abbiamo commesso un errore. Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, creando poco. Siamo stati un po' ingenui anche se da mercoledì a oggi lo spirito c'è stato: è un periodo che gira così. Le cose si cambiano con i risultati, le chiacchiere le porta via il vento. Tutto questo ci sta frenando mentalmente, sulla qualità del gioco e sulla poca lucidità. Stiamo pagando il fatto di aver perso le nostre sicurezze. Siamo stati spesso uno-contro-uno con Cutrone ma senza aver avuto il tempo di venir sotto con Suso e Calhanoglu. Ci è mancata gamba per sfruttare le occasioni avute. Dopo il derby la luce si è spenta, e c'entra anche la componente mentale. La furbizia non si va a comprare al supermercato, la si accumula nelle battaglie e nelle partite. Questa è una squadra giovane ma non vuole essere una scusante, sono io il primo responsabile".