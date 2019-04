Milan, Gattuso via in ogni caso: avanza Sarri, poi Pochettino e Garcia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gennaro Gattuso saluterà il Milan a fine maggio, quando il campionato sarà concluso, a prescindere dalla posizione finale in Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport in edicola, che aggiunge i nomi per la panchina del futuro. Salgono le quotazioni di Maurizio Sarri, ma il tecnico ex Napoli - che il Chelsea potrebbe liberare nelle prossime settimane - non è l'unico sulla lista di Leonardo e Paolo Maldini.

Gli altri nomi - Secondo il quotidiano in edicola, il club rossonero segue da vicino le evoluzioni legate a Mauricio Pochettino del Tottenham e Rudi Garcia del Marsiglia. L'argentino si giocherà l'accesso alla finale di Champions League e la sua permanenza alla guida del club londinese potrebbe diventare scontata, mentre il francese ex Roma sarebbe tentato dal ritorno in Serie A.