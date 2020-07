Milan, Gazidis: "Rinnovo Pioli basato non sulle ultime vittorie, ma su ciò che ha costruito"

vedi letture

Il Milan continua con Stefano Pioli, confermato stasera fino al 2022 dal club rossonero. "Sono molto felice per questo accordo" - ha dichiarato l'amministratore delegato del Club Ivan Gazidis - "Stefano ha dimostrato di essere in grado di offrire quella visione del calcio che pensiamo e vogliamo per il nostro Club, un calcio entusiasmante, moderno e appassionato. Questa non è una decisione basata sulle recenti vittorie, ma sul modo in cui Stefano ha costruito spirito di squadra e unità di intenti, il modo in cui ha migliorato le prestazioni dei singoli giocatori e del collettivo, il modo in cui ha fatto sua la nostra visione, e su come trasferisce la sua personalità e i valori del nostro Club ”