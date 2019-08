© foto di Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna , Marco Giampaolo ha parlato anche del ballottaggio in cabina di regia in vista dell'Udinese. Ko Biglia, il dubbio è tra Calhanoglu e Bennacer. "Gioca chi sta meglio, abbiamo lavorato sull'aspetto collettivo, e forse alcuni saranno fuori perché non stanno bene con la condizione, Bennacer può darsi che domani possa ritagliarsi uno spezzone di partita, ma vado su chi mi dà più garanzie dal punto di vista fisico".