Nella sua intervista rilasciata all'aeroporto di Malpensa il tecnico del Milan, Marco Giampaolo, ha parlato anche del mercato, rimandando ogni discorso alla società: "Ho grande fiducia nei miei dirigenti e nel loro lavoro. Hanno qualità, competenze e sanno di cosa abbiamo bisogno. Il tempo sarà determinante, ma per me come per i miei colleghi. La situazione ottimale è lavorare con il gruppo al completo ma non è possibile né per me né per gli altri. Bennacer? Siamo contenti per lui per la vittoria in Coppa d'Africa, per il resto dovete parlare con Maldini per il resto. Modric? Dovete chiedere a Maldini".