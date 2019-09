Milan, Giampaolo: "Primo tempo imbarazzante? Analisi esagerata"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan vince, ma anche nella conferenza stampa dopo l'1-0 rifilato al Verona non sono mancate le critiche nei confronti di Marco Giampaolo. A chi gli chiedeva di un primo tempo imbarazzante, il tecnico rossonero ha così risposto: "L'analisi mi pare esagerata. Abbiamo fatto una partita intelligente dopo l'espulsione, nella ripresa ci siamo presi le posizioni che dovevamo prendere. La resistenza dell'Hellas sarebbe stata comunque difficoltosa. Abbiamo rischiato molto portando tanti giocatori sopra la linea della palla. Abbiamo rischiato niente. Ci sono tante cose da migliorare, non ci sono squadre perfette a questo punto. Le intenzioni per migliorarci ci sono, poi il tempo ci giudicherà".