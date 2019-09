Milan, Giampaolo sul caso Paquetà: "Chiacchierata ingigantita ad arte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Preferisco giocatori sereni. Così Marco Giampaolo, allenatore del Milan, alla vigilia del derby s'è espresso su Lucas Paquetà e sul suo atteggiamento dopo l'ultimo match sfociato in una protesta social del calciatore brasiliano. "Preferisci giocatori più nervosi o tranquilli? I nervosismi non mi interessano e ancor meno in questo tipo di partite - ha detto Giampaolo -. Io preferisco giocatori sereni, se hai l'ambizione di giocare bene devi restare sereno. Con Paquetà nessun confronto, nessun nervosismo. E' stata una chiacchierata ingigantita ad arte. Niente di clamoroso"

