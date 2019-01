© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il gol ritrovato e il Chelsea mai davvero interessato. Gonzalo Higuain è sempre più vicino ad allontanare qualsiasi sirena di mercato. Almeno, per la sessione invernale. Il riscatto estivo da parte del Milan, scrive il Corriere dello Sport, resta complicato a livello economico. Ma da Londra, nonostante il rapporto ottimo con Sarri, non sono arrivate offerte e non ne arriveranno. Avanti insieme, Higuain e il Milan, per ritrovare il vero Pipita. E poi si vedrà.