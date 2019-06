Milan Real: Ceballos e non solo. Esuberi madrileni nel mirino rossonero

© foto di J.M.Colomo

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea il viaggio a Madrid di Maldini e Boban, che ieri hanno incontrato la dirigenza del Real per parlare di qualche calciatore in uscita dal Santiago Bernabeu e che potrebbe interessare al sodalizio rossonero. Piace Dani Ceballos, ora in Italia con la nazionale spagnola Under 21 e pronto a salutare i blancos viste le divergenze con Zidane. Ci sono più problemi, però, per arrivare a lui: la concorrenza del Tottenham, il costo del cartellino (sui 45-50 milioni) e uno stipendio già galactico (4 milioni netti a stagione).

Altri candidati. Al Milan potrebbero interessare anche Borja Mayoral, attaccante valutato 15 milioni di euro, ma anche il centrocampista Martin Odegaard che potrebbe essere ceduto per 30 milioni di euro. Il mirino è puntato anche sul terzino mancino Theo Hernandez, valutato 18 milioni, ma anche sull'altro esterno sinistro Sergio Reguilon che può salutare i blancos per 20 milioni.