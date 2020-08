Milan, Ibrahimovic in Italia nel weekend: firma e tampone per riprendere ad allenarsi

Zlatan Ibrahimovic, dopo l'accordo arrivato nella notte tra Raiola e il Milan per via telefonica, non sarà a Milano né oggi, né probabilmente nella giornata di domani. Lo svedese rientrerà nel weekend, firmerà il contratto, si sottoporrà al tampone e riprenderà ad allenarsi con i compagni per la gioia di Pioli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.