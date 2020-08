Milan, ieri l'ultima di Bonaventura e Biglia: grande commozione negli spogliatoi

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, ieri sera, nel post-partita, sia Giacomo Bonaventura sia Lucas Biglia - in momenti temporali diversi - hanno avuto un momento di forte commozione dentro lo spogliatoio. Entrambi in scadenza di contratto, i due calciatori non rinnoveranno e lasceranno così il Milan rispettivamente dopo sei e tre anni in rossonero.