© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La mossa del Diavolo: il Milan vuole bloccare Suso": è questo il titolo di questa mattina di Leggo che spiega che il Milan è al lavoro per blindare Suso, il quale ha nell'attuale contratto una clausola rescissoria da 40 milioni di euro (l'Arsenal è sempre in agguato). Il club di via Aldo Rossi è in continuo contatto con il suo agente ed è pronto ad offrire un rinnovo a 4 milioni di euro più bonus a stagione allo spagnolo per convincerlo a rinunciare all'attuale clausola rescissoria.