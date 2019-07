Il Milan lavora per regalare a mister Giampaolo un nuovo centrale di difesa. Tra i tanti nomi analizzati nelle ultime ore, c'è anche quello di Eric Bailly del Manchester United. Il difensore ivoriano non viene considerato un titolare inamovibile, ma nonostante questo i Red Devils non sono disposti a privarsene e a cuor leggero. Ecco che, come riporta Tuttosport, un prestito con diritto di riscatto potrebbe dunque rappresentare l'unica soluzione possibile.