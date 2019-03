© foto di Federico Gaetano

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul grande sogno del Milan per l'estate: Sergej Milinkovic-Savic. Valutato la scorsa estate da Claudio Lotito 120 milioni di euro, adesso il prezzo potrebbe essere diminuito a 80 e le proposte potrebbero essere altrettanto inferiori. Per questo potrebbe essere lui il regalo di Elliott per l'eventuale qualificazione Champions del Milan.