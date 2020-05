Milan, Jovic sempre nel mirino: il Real Madrid può abbassare le sue pretese economiche

Il nome più caldo per il mercato del Milan resta quello di Luka Jovic. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante serbo è infatti uno dei principali obiettivi del club rossonero per rinforzare il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione. L’ex Eintracht e Benfica figura fra gli “esuberi” più costosi del Real Madrid, ma in tempi di post-pandemia molte pretese economiche probabilmente si abbasseranno.