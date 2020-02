vedi letture

Milan-Juve è Ibra contro CR7. Chi ha vinto di più? La quantità premia Zlatan

Zlatan Ibrahimovic batte Cristiano Ronaldo. Almeno per ora. Milan-Juventus questa sera sarà anche e soprattutto la sfida tutta personale tra il gigante di Malmö e il campione di Funchal. Due bacheche straordinarie a confronto, con quella dello svedese che in questo momento è più ricca. Anche se c'è qualche distinguo da fare.

31 a 30. Sono infatti 31 i trofei conquistati in carriera da Ibra: uno in più, rispetto a quelli di CR7. Non riusciremo a prevenire alcuna polemica, ma non abbiamo considerato nel conteggio di Zlatan i due scudetti conquistati con la Juventus dal 2004 al 2006: il primo revocato, il secondo assegnato all'Inter. In ogni caso, +1 per il centravanti del Milan. Che però ha ben quattro anni di vantaggio rispetto a Ronaldo: probabile arrivi il sorpasso da qui a fine carriera.

Conta anche la qualità? Probabilmente sì. O comunque non possiamo prescindere dal grande rimpianto di Ibrahimovic: nel suo palmarès manca infatti la Champions League, che invece Cristiano ha vinto in ben cinque occasioni. In generale, si può dire che la bacheca di Ibra abbia più titoli "minori": la Ligue 1 è considerata tra i cinque grandi campionati europei, ma è impossibile non fare finta che il PSG eserciti da tempo uno stradominio, sportivo ed economico, rispetto a tutta la concorrenza. Nella bacheca di Ronaldo, viceversa, campeggia anche un altro titolo che manca a Ibra: l'Europeo, conquistato col Portogallo nel 2016. Ibra può opporgli l'Europa League vinta col Manchester United: magra consolazione?

I titoli di Zlatan Ibrahimovic -

Campionato olandese: 2

Ajax: 2001-2002, 2003-2004

Coppa dei Paesi Bassi: 1

Ajax: 2001-2002

Supercoppa dei Paesi Bassi: 1

Ajax: 2002

Supercoppa italiana: 3

Inter: 2006, 2008

Milan: 2011

Campionato italiano: 4

Inter: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009

Milan: 2010-2011

Supercoppa di Spagna: 2

Barcellona: 2009, 2010

Campionato spagnolo: 1

Barcellona: 2009-2010

Campionato francese: 4

Paris Saint-Germain: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016

Supercoppa francese: 3

Paris Saint-Germain: 2013, 2014, 2015

Coppa di Lega francese: 3

Paris Saint-Germain: 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016

Coppa di Francia: 2

Paris Saint-Germain: 2014-2015, 2015-2016

Community Shield: 1

Manchester Utd: 2016

Coppa di Lega inglese: 1

Manchester Utd: 2016-2017

Supercoppa UEFA: 1

Barcellona: 2009

Coppa del mondo per club: 1

Barcellona: 2009

UEFA Europa League: 1

Manchester Utd: 2016-2017

I titoli di Cristiano Ronaldo -

Supercoppa di Portogallo: 1

Sporting Lisbona: 2002

Coppa d'Inghilterra: 1

Manchester United: 2003-2004

Coppa di Lega inglese: 2

Manchester United: 2005-2006, 2008-2009

Campionato inglese: 3

Manchester United: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009

Community Shield: 2

Manchester United: 2007, 2008

Coppa di Spagna: 2

Real Madrid: 2010-2011, 2013-2014

Campionato spagnolo: 2

Real Madrid: 2011-2012, 2016-2017

Supercoppa di Spagna: 2

Real Madrid: 2012, 2017

Supercoppa italiana: 1

Juventus: 2018

Campionato italiano: 1

Juventus: 2018-2019

UEFA Champions League: 5

Manchester United: 2007-2008

Real Madrid: 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Coppa del mondo per club: 4

Manchester United: 2008

Real Madrid: 2014, 2016, 2017

Supercoppa UEFA: 2

Real Madrid: 2014, 2017