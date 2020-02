vedi letture

Milan-Juve, undicesima sfida tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: conduce il portoghese

Milan-Juventus sarà l'undicesima sfida diretta tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, due che dal 2004 a oggi si sono affrontati con diverse maglie e in diversi contesti. La prima volta, Portogallo-Svezia 2-2; l'ultima, nel 2015 Real Madrid-Paris Saint Germain, terminata col risultato di 1-0 per i blancos. In attesa del risultato della semifinale di Coppa Italia di questa sera, il bilancio sorride il portoghese: cinque vittorie per il portoghese, soltanto una per Ibra, in un Barcellona-Real Madrid 1-0, deciso tra l'altro proprio dallo svedese. Due i pareggi (Inter-Manchester United e PSG-Real Madrid, entrambe 0-0). A livello di gol personali, Ronaldo conduce per 6-3 su Ibra. Anche grazie al confronto più bello, Svezia-Portogallo del 2013, finito 3-2 per i lusitani: due gol di Ibra, tre di Cristiano.