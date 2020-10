Milan, Krunic: "Ora siamo una squadra vera. Fare bene anche in Europa per i nostri tifosi"

Ai microfoni di Milan TV, quando il match contro lo Sparta Praga è ormai prossimo al via, ha parlato il centrocampista del Milan Rade Krunic: “Emozione bellissima, il primo gol con il Milan mi ha dato molta fiducia. E’ un dispiacere non avere i tifosi allo stadio, ma sentiamo il loro affetto, dobbiamo fare il massimo anche in Europa League, non solo in campionato, e daremo il massimo anche stasera. Sul mio personale? Devo essere pronto e sfruttare quante più occasioni possibili, non ne capitano molte con le grandi squadre, e con l'Inter qualcosa di troppo ho sbagliato, me ne rammarico. Ora siamo comunque una squadra vera, un gruppo, siamo cresciuti e abbiamo fiducia in noi: c’è più consapevolezza delle nostre qualità e di cosa possiamo fare”.