© foto di Federico Gaetano

Jorge Mendes dovrà lavorare sodo nei prossimi giorni per trovare un acquirente per André Silva e permettere al Milan di chiudere l'acquisto di Angel Correa. Il portoghese dovrà trovare una squadra pronta a investire almeno 25 milioni per ottenerne il cartellino, anche se al momento, dopo il no del Monaco, pare difficile chiudere l'addio a queste cifre. Ci sono stati degli interessamenti da parte di Valencia ed Espanyol, ma per il momento resta a Milanello in attesa di notizie. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.