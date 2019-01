© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Già domani, rivela 'Sportmediaset', può arrivare l'offerta del Milan per Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa. Il club rossoblù valuta il centravanti polacco più di 40 milioni di euro e vuole soprattutto garanzie sul riscatto, non accettando quindi un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Nelle ultime ore per il bomber classe '95 è arrivata un'offerta da 30 milioni di euro da parte del West Ham che il Genoa ha declinato.