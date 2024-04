Milan, la curva attende risposte al derby: e Pioli pensa a Reijnders in mezzo

Due giorni al derby. Il Milan vuole rialzare la testa dopo l'eliminazione in Europa League per mano della Roma e lo può fare nella partita più importante. Se poi c'è anche il fatto che, in caso di successo, andrebbe a rimandare la festa scudetto dei cugini ecco che la gara di lunedì sera di San Siro assume ancora più valore. Lavora a Milanello la squadra di Stefano Pioli che avrebbe la possibilità anche di allungare al secondo posto sulla Juventus, bloccata ieri dal Cagliari sul 2-2 alla Unipol Domus.

La rabbia dei tifosi

E proprio i tifosi si sono fatti sentire nel match all'Olimpico. Al triplice fischio la squadra infatti è stata chiamata sotto lo spicchio occupato dai sostenitori rossoneri che hanno espresso la loro delusione esortando il gruppo a tirare fuori gli attributi in una gara così importante. Per la curva il messaggio è recepito e né oggi né domani andranno al centro sportivo lasciando lavorare Giroud e compagni nella tranquillità.

Cambi di formazione

E Stefano Pioli starebbe pensando a delle novità di formazione per la stracittadina. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in mezzo al campo potrebbe rivedersi Reijnders mentre Loftus-Cheek andrà verso la conferma. Adli e Musah invece si contenderanno una maglia da titolare.