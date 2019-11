Milan-Lazio, i voti ai tecnici: solito Inzaghi, Pioli prova a vincere (e perde)

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il MIlan perde 2-1 contro la Lazio, a San Siro, e non dà continuità alla vittoria contro la SPAL di giovedì scorso. I biancocelesti salgono a ventuno, aggrappandosi al gruppetto delle quarte, con Cagliari e Atalanta. Questo nonostante Inzaghi debba rinunciare a Immobile per l'ultima mezz'ora.

STEFANO PIOLI 5,5 - Deve fare i conti con l'assenza di Suso, probabilmente titolare oggi, così sceglie Castillejo. Che gioca un'ottima mezz'ora, poi si fa male. Insomma, la sfortuna si accanisce sull'attacco del Milan, perché Rebic è evanescente. Poi cerca di vincere la partita inserendo Leao al posto di Paquetà, facendo scalare Calhanoglu. Il cambio però non dà (decisamente) i frutti sperati.

SIMONE INZAGHI 7 - Vince a San Siro, contro il Milan, dopo 30 anni. Questo basterebbe per il voto, ma la Lazio crea tantissime occasioni, va in vantaggio, subisce un po' di stanchezza, poi deve fare i conti con la sostituzione di Immobile, che non sta molto bene. Problema lui, si fa male anche Caicedo, sceglie di giocare con Luis Alberto più avanzato e, dopo pochi minuti, con un no look spedisce l'argentino in porta nel 2-1. L'ha vinta con i cambi, forse senza averli.